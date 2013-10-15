Американский авторынок в октябре может упасть из-за политического кризиса

Падение продаж автомобилей в США в нынешнем месяце ожидается в связи с приостановкой работы правительства. По словам гендиректора Hyundai Motor America Джона Крэфкика, по сравнению с сентябрем продажи снизятся примерно на 10%, и тенденция затронет всех автопроизводителей.

Д.Крэфкик отметил, что приостановка работы американского правительства США с 1 октября, вызванная бюджетным кризисом, рождает неуверенность в завтрашнем дне у большинства граждан страны. Поэтому немногие будут решаться на столь крупную покупку, как автомобиль, пишет «Газета.Ru».

«Вероятно, снижение продаж на авторынке в этом месяце составит от 5-10% по сравнению с сентябрьскими результатами», – заявил гендиректор Hyundai Motor America.

В сентябре реализация автомобилей в США упала впервые с 2011 года – на 4,2%, поскольку праздничные продажи, связанные с Днем труда, были включены в этом году в августовскую статистику. Автопроизводители, включая Hyundai, General Motors и Ford Motor, уже выразили в начале октября обеспокоенность тем, что разразившийся правительственный кризис поставил под угрозу начавшееся восстановление экономики.



