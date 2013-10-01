В Сочи пройдет V Автотранспортный Форум

В Сочи с 3 по 5 октября 2013 года пройдет «Автотранспортный Форум Сочи-2013», в рамках которого состоятся специализированные выставки «Черноморский автосалон», «АвтоСтройТранс» и конференция по дорожному сервису, ориентированные на руководителей автосалонов, станций техобслуживания, автосервисов, магазинов запчастей, предприятий со своим автопарком, а также интересные для всех автолюбителей. Организатором «Автотранспортного Форума Сочи-2013» выступает выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Мероприятия пройдут при поддержке и содействии администрации Краснодарского края и г. Сочи.

В 2013 году в экспозиции форума официальные дилеры г. Сочи представят легковые автомобили Renault, Ford, Lada, коммерческие автомобили и спецтехнику Scania, Hyundai, ГАЗ, КАМАЗ и FUSO. Также будет представлен широкий выбор запчастей, расходные материалы и автокомпоненты для легковых автомобилей и спецтехники, резиновые изделия для безопасности дорожного движения и автозапчасти для ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Renault, Daewoo, Ford, автоэлектроника.

Что касается деловой программы «Автотранспортного Форума Сочи-2013», центральными событиями станут круглые столы, посвященные актуальным для города Сочи вопросам: современному состоянию и работе автомобильного транспорта, перспективам развития рынка автотранспортных средств, сервисных услуг и территориальным особенностям.

3 октября основным мероприятием станет совещание, посвященное актуальной теме «Работа транспортного комплекса города Сочи во время проведения XXII Олимпийских зимних и XII Паралимпийских игр 2014 года: реалии и вызовы». Какой будет организация движения автотранспортных средств в Сочи, как будет работать общественный транспорт и такси, и как изменится автосервисная инфраструктура города к предстоящим мероприятиям – эти и другие вопросы будут обсуждаться с экспертами автотранспортного комплекса. Также на отдельном круглом столе будут обсуждаться вопросы логистики обеспечения поставок предприятий перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания города Сочи.

4 октября начнет свою работу Всероссийская конференция «Олимпиада в Сочи, как первая проверка дорожного сервиса России на состоятельность», организаторами которой выступают администрация Краснодарского края, Департамент потребительской сферы администрации Краснодарского края, Межведомственная комиссия по изучению состояния объектов дорожного сервиса на территории Краснодарского края, Выставочная компания «Сочи-Экспо» ТПП г. Сочи», Компания «RUSMET» и Ассоциация компаний придорожного сервиса и туризма. В рамках мероприятия пройдут специализированные секции, посвященные основным тенденциям рынка, инвестиционному потенциалу и привлечению вложений в региональный дорожный сервис, а также франчайзингу, как инструменту развития дорожного сервиса.

В заключительный день «Автотранспортный Форум Сочи-2013» примет десятый юбилейный автопробег «Сделано в Тольятти-2013». Финиш автопробега, который стартовал 26 сентября из Саратова, состоится 5 октября в Сочи. Целью автопробега является поддержка отечественного автопрома, презентация и популяризация новейших российских разработок в области автомобилестроения. Организаторы мероприятия – компания «АвтоСреда» и Международная ассоциация Дилеров (МАД) ОАО «АВТОВАЗ».

Кроме того в этом году в дни работы «Автотранспортного Форума Сочи-2013» пройдет открытый городской конкурс «Каким должен быть современный автомобиль для города Сочи?». Автомобильные дилеры Сочи представят свои лучшие модели, чтобы жители и гости города смогли увидеть и оценить красоту дизайна и современные технологии, воплощенные в металле и пластике, получить консультации специалистов, обсудить покупку и стать обладателем собственного автомобиля. Победителей конкурса «Каким должен быть современный автомобиль для города Сочи?» будут определять путем «народного голосования». С помощью конкурса организаторы и участники рассчитывают выяснить отношение к автомобилям и интерес к определенным маркам со стороны реальной потребительской аудитории города.



