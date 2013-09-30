ВЭБ и «Автотор» будут сотрудничать в создании автокластера в Калининградской области

Внешэкономбанк, Федеральный центр проектного финансирования («дочка» ВЭБа) и «Автотор Холдинг» 27 сентября в рамках инвестиционного форума «Сочи-2013» подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке проекта и созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств на территории Калининградской области.

Проект предусматривает строительство до 2020 года пяти автомобильных заводов полного цикла, до 16 заводов по производству автомобильных компонентов, транспортной и логистической инфраструктуры, жилья и жизнеобеспечивающих секторов, в том числе порта, объектов энергетики, города нового типа, современного международного сервисного инжинирингового и учебного центров.

Согласно документу проект планируется осуществить с применением инструментов ГЧП с использованием механизма tax increment financing, когда затраты частных инвесторов на создание инфраструктуры возмещаются из бюджетных средств за счет налогов от эксплуатации объекта. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию объекты будут переданы в государственную и муниципальную собственность, сообщает агентство «Интерфакс».

Как заявлял ранее президент «Автотор Холдинга» Валерий Драганов, создание автомобильного автокластера на основе государственно-частного партнерства в Калининградской области может стоить от 120 млрд. рублей. По его словам, ВЭБ может принять участие в финансировании всех этапов проекта. Компания уже предварительно договорилась со Сбербанком о выделении 20 млрд. рублей, переговоры также ведутся с ВТБ и другими крупными российскими и иностранными банками.

Напомним, в ноябре 2012 года компания «Автотор Холдинг» и канадский производитель автокомпонентов Magna International Europe AG подписали генеральное соглашение о сотрудничестве в создании в Калининградской области автомобильного кластера производственной мощностью до 350 тысяч автомобилей в год. Первая очередь кластера мощностью 200 тысяч машин будет запущена в 2016 году, вторая – в 2018 году. Основным рынком сбыта будет Россия, 20% продукции планируется поставлять на экспорт.

В настоящее время «Автотор» осуществляет сборку автомобилей BMW, Kia, Chevrolet, Opel Hyundai на трех площадках. Новый кластер создается в рамках контракта с Magna по созданию СП по «старым» правилам промышленной сборки, чтобы сохранить льготы после 2016 года. В новый кластер будут входить заводы уже существующих партнеров «Автотора» и других компаний. Правительство РФ одобрило этот проект, подписав с «Автотором» соглашение в рамках режима промышленной сборки.



