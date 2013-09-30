Россия ограничит госзакупки только произведенными в Таможенном союзе автомобилями

В России со следующего года планируется ввести запрет на поставку для государственных и муниципальных нужд легковых и грузовых машин и автобусов, произведенных в странах, не входящих в Таможенный союз (Россия, Белоруссия и Казахстан).

Проект соответствующего постановления правительства РФ подготовлен Минпромторгом и опубликован на едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов. Также запрет на госзакупки иностранных автомобилей может коснуться троллейбусов и автомобилей специального назначения, сообщает агентство «Финмаркет». Предполагается, что постановление, в случае его одобрения правительством России, вступит в силу с 1 января 2014 года.

Ранее Минпромторг неоднократно называл предлагаемые ограничения на закупки автомобилей средством защиты российских производителей автомобильной техники в условиях членства России во Всемирной торговой организации (ВТО). «Она позволяет установить гарантированный для российских предприятий рынок сбыта техники, что является, в свою очередь, средством защиты отечественного производителя и внутренней российской конкуренции», - отмечали в министерстве.

Также в ведомстве подчеркивали, что подобная мера хорошо себя зарекомендовала во многих странах мира. По данным Минпромторга, почти все ведущие экономики мира, имеющие собственное производство соответствующих товаров, прибегают к этому инструменту (в частности, США, Германия, Япония, Китай).

При этом предлагаемый проектом механизм является легитимным с точки зрения правил ВТО, поскольку эти правила не регулируют деятельность государства в области госзакупок. Существующее в данной сфере международное соглашение, ограничивающее возможности государства в указанной сфере, является свободным для присоединения, а Россия при присоединении к ВТО данной возможностью не воспользовалась.



