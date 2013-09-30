В Москве пройдет 1-й международный форум «Автотранспорт на газомоторном топливе в России»

В Москве 26 ноября 2013 пройдет 1-й международный форум «Автотранспорт на газомоторном топливе в России», организованный Институтом Адама Смита. Как отмечают организаторы, это единственная международная конференция в России по газомоторному топливу на автотранспорте.

«Наш форум является приглашением всем членам делового сообщества, представителям федеральных и региональных властей использовать это мероприятие в качестве площадки для поиска наиболее эффективных способов реализации потенциала рынка газомоторного топлива в России», – говорят организаторы мероприятия.

Более 100 профессионалов планируют принять участие в 1-м международном форуме «Автотранспорт на газомоторном топливе в России». Среди них – автопроизводители, производители и поставщики газомоторного топлива, представители федеральных и региональных властей, регуляторы рынка, владельцы грузовых и автобусных парков, перевозчики топлива, производители автокомпонентов, газозаправочные сети, поставщики криогенного оборудования, поставщики газобаллонного оборудования, а также компании, занимающиеся проектированием и строительством АГЗС и АГНКС.

С докладами перед участниками 1-го международного форума «Автотранспорт на газомоторном топливе в России» выступят председатель правления «Русские Машины» Зигфрид Вольф, генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС» Йорг Моммертц, директор по странам СНГ «Фиат Индастриал» Роберто Валфре Ди Бонзо, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко, директор по развитию бизнеса СПГ в России «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б.В.» Николай Кирпичников, директор по развитию Дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» Валентин Фомин.



