АВТОВАЗ представил обновленную Lada Priora

АВТОВАЗ в рамках тольяттинского автосалона «MotorExpo 2013» представил автомобили обновленного семейства Lada Priora. Производство модели уже началось, а цены на нее стартуют с отметки 347600 рублей (седан в «стандарте»).

Как пишет Motor.ru, внешне рестайлинговую Lada Priora можно отличить по модернизированным бамперам и решетке радиатора, фарам головного света с дневными ходовыми огнями, а также новым светодиодным стоп-сигналам и задним габаритам.

Помимо этого, полностью поменялось оформление салона. В интерьере используются другие материалы отделки, новая панель приборов и центральная консоль с сенсорным экраном мультимедийной системы в топовых комплектациях. Этот комплекс имеет USB-порт, Bluetooth и возможность дооснащения навигационной системой.

Также у Lada Priora появились иные передние кресла, у которых спинки стали выше на 40 мм, а ход продольной регулировки назад увеличился на 20 мм. Модель получила CAN–шину для подключения к бортовой электронике, новые опоры двигателя и растяжку, более надежные клипсы обивки дверей и улучшенную герметичность дверей от воды.

В технической части модернизация Lada Priora затронула переднюю и заднюю подвеску, где были заменены эластичные элементы стоек амортизаторов. На версиях «Люкс» появился более мощный электромеханический усилитель и «укороченная» рулевая рейка (с передаточным числом 3,1 вместо 3,9). Ожидается, что в первой половине 2014 года такие рулевые механизмы появятся и на других модификациях Lada Priora.

Кроме того, в гамму моторов добавлен 106-сильный агрегат объемом 1.6 л, а в будущем к трансмиссиям, как ожидается, добавится и роботизированная трансмиссия. В топовых модификациях Lada Priora доступна система стабилизации, боковые подушки безопасности и круиз-контроль.



