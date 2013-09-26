LUXGEN до конца года откроет в России 20 дилерских центров

Компания «Лаксджин Мотор» до конца года планирует увеличить число дилерских центров до двадцати. Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» сообщил президент LUXGEN Motor в России Фрэнк Ван, отметив, что расширение дилерской сети планируется по городам с населением более 1 млн. человек. Эксклюзивные шоу-румы будут работать по уникальной методике, предлагая покупателям ознакомиться с автомобилем при помощи новейших технологий и виртуального тест-драйва. По словам Фрэнка Вана, на сегодняшний день в России открыт первый дилерский центр LUXGEN в Москве, и до конца октября появятся еще семь автоцентров: в Кирове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске и Новосибирске.

Стоит также отметить, что еще перед началом российских продаж LUXGEN7 SUV, под Москвой был создан собственный центральный склад запасных частей и аксессуаров, который станет распределительным центром для всех точек продаж в России. По словам Фрэнка Вана, благодаря наличию склада запчастей компания сможет оперативно обслуживать автомобили, поставляя необходимые запасные части в кратчайшие сроки – от 1 до 7 дней. «Мы уделяем особое внимание сервисному обслуживанию наших клиентов, – заявил президент LUXGEN Motor в России. – В Тайване, например, каждый автомобиль, доставляемый покупателю, имеет «круглосуточного куратора» в лице менеджера по обслуживанию в ближайшем сервисном центре LUXGEN. Кроме того, любому владельцу LUXGEN предоставляется возможность бесплатного осмотра автомобиля в начале каждого сезона. А после технического обслуживания или ремонта автомобиля менеджер мастерской также должен позвонить владельцу и убедиться, что тот удовлетворен проведенным обслуживанием или ремонтом. Таких же стандартов мы собираемся придерживаться в России, постепенно совершенствуя качество сервиса».



