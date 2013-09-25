Chrysler подал заявку на IPO

Компания Chrysler Group LLC направила заявку о проведении публичного размещения акций, что может затруднить попытки Fiat SpA получить полный контроль над американским автопроизводителем.

Как сообщает агентство Reuters, IPO на сумму до 100 млн. долларов планируется на фоне возражений со стороны исполнительного директора Серджио Маркионне, который хотел бы слияния Fiat и Chrysler. С.Маркионне, который руководил Chrysler и Fiat после проведенной в 2009 году реструктуризации американской компании, хочет, чтобы Fiat купил 41,5% Chrysler у трастового фонда профсоюза United Auto Workers. Однако С.Маркионне не смог добиться подписания сделки и помешать UAW осуществить свое право на размещение акций. Сейчас итальянская компания владеет 58,5% акций американского автоконцерна.

«Fiat информировал нас о том, что он пересматривает позитивные и негативные стороны дальнейшего расширения своих отношений с нами, а также условия, на которых Fiat продолжит делиться технологиями, архитектурой автомобилей и платформ, сетями дистрибуции, производственными мощностями, инженерными и управленческими ресурсами», - сообщил Chrysler в заявке на размещение.

Fiat заявляет, что только полная интеграция двух компаний позволит Chrysler получить максимальную капитализацию. Андеррайтером размещения будет J.P. Morgan, все средства от продажи акций пойдут в трастовый фонд UAW.



