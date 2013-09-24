«АвтоВАЗагрегат» купил компанию «Белзан»

Тольяттинская компания «АвтоВАЗагрегат» купила башкирскую автокомпонентную компанию «Белзан». Сделка поможет тольяттинской компании расширить ассортимент комплектующих, поставляемых на АВТОВАЗ.

Как пишет газета «Ведомости», оба предприятия являются поставщиками АВТОВАЗа. «АвтоВАЗагрегат» производит сиденья, глушители, каталитические нейтрализаторы выхлопных газов, «Белзан» специализируется на производстве крепежных изделий и пружин.

По данным «СПАРК-Интерфакса», на 30 июня 2013 года основным акционером «Белзана» (99,6%) была кипрская Russmotive Direct Investments Fund Ltd. Ранее «Белзан» входил в автокомпонентный комплекс самарской группы СОК, которая в 2008-2009 гг. и 2011 году безуспешно пыталась продать его сначала «Объединенным автомобильным технологиям» (ОАТ), а затем АВТОВАЗу.

Обе компании производят не смежные группы товаров, поэтому одной из причин сделки может быть расширение производства «АвтоВАЗагрегата», говорит исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Сделка поможет «АвтоВАЗагрегату» увеличить производственные мощности и повысить конкурентоспособность компании на рынке, соглашается аналитик УК «Финам» Дмитрий Баранов.

Старший аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк оценил стоимость «Белзана» в 650-670 млн. рублей. Оценка учитывает размер чистого долга компании на конец 2012 году в 1,45 млрд. рублей и средние мультипликаторы по сектору машиностроения, объясняет эксперт. «Однако не исключено, что реальная стоимость сделки была скорректирована на риски <...> и стоимость могла составить 450-500 млн. рублей», – резюмирует А.Шенк.

Аналитик AForex Нарек Авакян считает, что сумма сделки может составлять до 3 млрд. рублей. «Вряд ли была выплачена существенная премия к рынку за “Белзан”, так как финансовые показатели в целом не такие впечатляющие, а бренд узнаваем лишь на локальном рынке», – рассуждает он. По его оценке, покупка позволит «АвтоВАЗагрегату» увеличить денежные потоки примерно в 1,5 раза, до 7 млрд. рублей.



