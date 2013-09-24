Инвестиции в модернизацию «ИжАвто» составят 15 млрд. рублей

Общий объем инвестиций в модернизацию Ижевского автозавода составляет 15 млрд. рублей. Об этом заявил генеральный директор «ОАГ» Алексей Алексеев, уточнив, что современное оборудование будет установлено в прессовом производстве, на литье и окраске пластика, на сварке, на окраске и на сборке автомобилей. В настоящее время строительные работы одновременно ведутся на 8 объектах. В следующем году на модернизированной гибкой линии сварки будет производиться новая модель этого семейства – Lada Granta хэтчбек.

Между тем, на фоне самого масштабного перевооружения в своей истории Ижевский автозавод демонстрирует стабильный рост. В 2013 году предприятие планирует произвести 60 тысяч автомобилей Lada Granta – это на 25% больше, чем в прошлом году. А к 2017 году планируется достигнуть рекордных объемов выпуска 300 тысяч автомобилей в год.



