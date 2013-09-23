Обновленная Chevrolet Captiva стартует на российском рынке

Российские дилеры Chevrolet начинают продажи обновленного кроссовера Captiva. Как отмечается, автомобиль получил более доступные комплектации LT+ для 5-местной и LT для 7-местной версии кроссовера с дизельным двигателем 2.2 литра, обладающим мощностью 184 л.с и крутящим моментом 400 Нм при 2000 об/мин.

Базовые комплектации в обновленном Chevrolet Captiva получили дополнительные опции. Так, в стартовой комплектации LS теперь доступны задние светодиодные противотуманные фары, хромированный наконечник выхлопной трубы. Цена Chevrolet Captiva в комплектации LS с двигателем 2.4 литра и 6-ступенчатой МКПП составит 1 млн. 075 тысяч рублей.

Более богатая комплектация LT теперь включает такие новые функции как 2-зонный климат контроль и подогрев второго ряда сидений, а для варианта с автоматической трансмиссией стали доступны опции доступа в машину без ключа, а также кнопка запуска и остановки двигателя.

Изменения произошли и в интерьере салона. Так, при покупке Chevrolet Captiva с комплектацией LT для нескольких комплектаций появилась возможность обивки сидений черной кожей. Цена комплектации LT с дизельным двигателем 2.2 литра и 6-ступенчатой АКПП для 7-ми местного варианта автомобиля составит 1 млн. 290 тысяч рублей.

Обновленный кроссовер оснащен передними и задними парковочными датчиками, а также подсветкой порога двери – данные опции доступны в комплектации LT+ и LTZ. 5-местная Captiva с дизельным двигателем в комплектации LT+ в паре с 6-ступенчатой АКПП предлагается за 1 млн. 340 тысяч рублей, а стоимость кроссовера с бензиновым 3-литровым мотором с максимальной комплектацией LTZ составит 1 млн. 400 тысяч рублей.



