АВТОВАЗ представит обновленную Lada Priora на автосалоне в Тольятти

АВТОВАЗ представит обновленную Lada Priora на тольяттинском автосалоне «MOTOREXPO 2013», который пройдет 27-29 сентября. Автомобиль получил изменения как в экстерьере, так и в салоне. Обновлены передний и задней бамперы, что, как отмечают на АВТОВАЗе, не только сделало облик автомобиля более современным, но и повысило безопасность. Салон Lada Priora полностью обновлен: изменены почти все основные детали и узлы, влияющие на восприятие интерьера – от панели приборов до материалов обивки салона.

Помимо обновленной Lada Priora, на выставке в Тольятти АВТОВАЗ представит две версии новой Lada Kalina (универсал и хэтчбек), двухтопливную Lada Granta CNG, электромобиль El Lada и дорожную версию Lada Granta Sport. Посетители выставки смогут увидеть и лучший концепт-кар московского международного автосалона 2012 года – Lada XRAY, в котором воплощена ДНК нового дизайна автомобилей Lada. На открытой площадке «MOTOREXPO 2013» будут проводиться тест-драйвы новой Lada Kalina, Lada Granta с АКПП, Lada Largus и Lada Granta Sport.