Более половины водителей в России не готовы отказаться от автомобиля

Более половины водителей в России не готовы отказаться от личного автомобиля. Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в преддверии Дня без автомобиля. В голосовании ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.

Исследование показало, что 56% опрошенных не готовы отказаться от личного автомобиля, пишет Авто.Вести.ru. При этом 52% респондентов объяснили свое решение удобством и комфортом, 12% боятся потерять свободу передвижения, 11% опрошенных заявили, что они просто очень любят управлять автомобилем.

Большинство водителей считают, что личный транспорт приносит больше пользы, чем вреда. Такого мнения придерживаются 70% респондентов, причем 77% из них – водители моложе 35 лет.

Согласно опросу, сократили использование автомобилей только 14% опрошенных автомобилистов. Но полностью отказаться от личной машины готовы целых 40% водителей. Большинство из них (68%) являются жителями Москвы и Санкт-Петербурга.



