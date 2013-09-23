Как продавать автомобили в новых условиях авторынка России?

В Москве 5-6 октября пройдет мастер-класс «Профессиональные навыки продаж. Практика применения методик Джо Верди в России».

Автомобильный рынок России продолжает падение. Новый мастер-класс учитывает изменившиеся реалии рынка и обучает, как надо продавать автомобили именно сейчас, когда и клиент, и борьба за него вышли на иной уровень. Поэтому новый курс будет одинаково полезен и новым слушателям, и тем, кто уже знаком с методиками Джо Верди. Данный мастер-класс – первый в списке мероприятий, подготовленных AutoDealer-University (www.ad-u.ru) для руководителей автодилерских предприятий. Специально для выступления перед российской аудиторией приедет Джей Роуз (США), ведущий тренер Joe Verde Group.

В будущем, мастер-классы и учебные программы организатора будут сфокусированы на ключевых вопросах автомобильного бизнеса. Среди основных тем: техника продаж и общения с клиентами, стратегия построения долгосрочных отношений, методика формирования лояльности, лучшие практики послепродажного обслуживания, оптимизация процессов, мотивация персонала. Основой программ послужат методики американского гуру Джо Верди, которые компания будет представлять в России на эксклюзивной основе.

AutoDealer-University – это новый бренд, за которым стоит команда профессионалов с более чем 20-летним опытом работы в автобизнесе на уровне топ-менеджеров: Стив Черныш, Андрей Снисаревский и другие. Именно эти эксперты с успехом внедряли адаптированные к российским условиям методики Джо Верди, которые уже хорошо известны и отлично зарекомендовали себя среди крупнейших игроков авторынка во всем мире.