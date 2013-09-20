Минфин США сократил долю в GM до 7,3%

Минфин США продал 110 млн. акций автомобильной компании General Motors за 3,82 млрд. долларов, тем самым сократив долю в компании до 7,3%. На сегодняшний день ведомство имеет 101 млн. акций GM стоимостью 3,7 млрд. долларов. Стоимость одной бумаги составляет приблизительно 37 долларов, пишет «Газета.Ru».

В начале 2013 года Минфин США заявлял о планах продать оставшийся после спасения компании в период кризиса пакет акций в 300 млн. акций и полностью выйти из нее в течение 1,5 лет в зависимости от рыночных условий. General Motors занимается выпуском легковых и грузовых автомобилей в 34 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах.



