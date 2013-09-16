«Соллерс» купила госпакет УАЗа за 850 млн. рублей

Группа «Соллерс», основной акционер Ульяновского автозавода, купила на приватизационном аукционе еще 13,19% акций УАЗа, принадлежащих Росимуществу. Торги проходили в виде «голландского» аукциона, начальная цена пакета составляла 1,01 млрд. рублей, минимальная цена предложения – 506,13 млн. рублей.

Другие два номинальных претендента на победу в конкурсе, компании «УАЗ-Сервис» (структура УАЗа) и Woodstream Ltd, свои предложения так и не сделали. По итогам торгов акции предприятия выкупил «Соллерс», уже владеющий 66,07% акций УАЗа. За пакет компания заплатила 850,31 млн. рублей. Таким образом, теперь общая доля «Соллерс» в УАЗе составляет 81%.

Как пишет газета «Коммерсант», это была вторая попытка проведения аукциона – после того как 8 августа он провалился из-за отсутствия заявок, форма торгов была изменена на «голландскую». Никого, кроме «Соллерса», этот пакет, по мнению аналитиков, заинтересовать не мог: для убедительного миноритарного присутствия пакет слишком мал, а «Соллерсу» его приобретение дает возможность получить квалифицированный контроль над УАЗом (более 75%).