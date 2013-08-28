500-тысячная Chevrolet Niva нашла своего владельца

28 августа в Сургуте в дилерском центре «Сибкар Сервис» состоялась торжественная церемония по случаю продажи 500-тысячного автомобиля Chevrolet Niva, произведенного на GM-АВТОВАЗ. Как сообщает пресс-служба СП, обладателем полумиллионного внедорожника Chevrolet Niva комплектации GLC цвета «Лаванда» стал Николай Королев из города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Также от компании GM-AВТОВАЗ владелец юбилейного внедорожника получил в подарок сертификат (30 тысяч рублей) на приобретение дополнительного оборудования, а от «Сибкар Сервис» - предпусковой подогреватель Webasto.

Напомним, 500-тысячный автомобиль Chevrolet Niva, производство которого стартовало 23 сентября 2002 года, сошел с конвейера GM-AВТОВАЗ 2 августа этого года. Производство Chevrolet Niva нового поколения начнется в декабре 2015 года.



