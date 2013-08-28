Россияне задолжали по автокредитам более 40 млрд. рублей

По результатам исследования коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» (входит в Adela Financial Retail Group) на 1 августа 2013 года объем просрочки по автокредитам достиг 41,1 млрд. рублей, увеличившись за год более чем на треть. По данным компании, большая часть просроченной задолженности по кредитам приходится на машины отечественного производства, так как их владельцы зачастую – это люди с нестабильным уровнем дохода или те, кто получает большую часть зарплаты «в конверте», пишет AutoMarketolog.ru.

В «Секвойя кредит консолидейшн» утверждают, что объем просрочки на данный момент составляет 6% от совокупного портфеля автокредитов – в сравнении с 5% по состоянию на 1 августа прошлого года. Объем безнадежных долгов на 1 августа текущего года достиг 25,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 80%. Растет и средний размер задолженности по автоссудам. Так, на 1 августа 2012 года он составлял 530 тысяч рублей, в аналогичном периоде текущего года – 550 тысяч рублей. Как прогнозируют в «Секвойя кредит консолидейшн», по итогам этого года объем автокредитной просрочки достигнет 54 млрд. рублей, а в будущем году превысит 80 млрд. рублей.

По мнению замгендиректора «Секвойя кредит консолидейшн» Елены Тереховой, данная динамика связана с высокими ставками по ссудам на автомобили – в среднем они составляют 15–16%, а также с ростом цен на сами автомобили. Она отметила, что в первом полугодии 2013 года средневзвешенная цена легковых автомобилей в нашей стране выросла на 3% до 870 тысяч рублей. Это является рекордным показателем за всю историю наблюдения российского авторынка (по итогам 2012 года этот показатель составлял 840 тысяч рублей).

В исследовании также говорится о том, что сейчас в кредит покупается более 50% автомобилей, в июне – середине июля в кредит было куплено около 44%, а год назад – не более 40%. По словам Елены Тереховой, резкий спрос на автокредиты за прошедший месяц связан с запуском госпрограммы по льготному автокредитованию. Она считает, что к концу этого года количество кредитных автомобилей вырастет еще на 2–3%, но не более. Замгендиректора «Секвойя кредит консолидейшн» также подчеркнула, что ждать всплеска на рынке автокредитования, как это было в 2009–2011 гг. не стоит, поскольку сейчас банки будут выдавать кредиты на покупку авто более осторожно.



