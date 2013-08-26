Перспективы развития российского автопрома обсудят в рамках инвестиционного форума «Сочи-2013»

В Сочи с 26 по 29 сентября 2013 года пройдет XII Международный инвестиционный форум «Сочи-2013». Одной из ключевых секций деловой программы Форума традиционно станет круглый стол, посвященный развитию автомобильного бизнеса в России. В этом году его тема – «Автомобильный рынок России: вызовы 2013».

После трех лет стабильного роста, с начала 2013 года автомобильный рынок России, второй по объемам продаж в Европе, испытывает спад. Что это? Отголоски кризиса 2008-2009 годов или в перспективе устойчивый тренд, характерный в последние годы для европейских автомобильных рынков? Кому из более чем 50 автомобильных брендов, представленных в России, придется в ближайшие годы выйти из игры? Какие меры должно предпринять государство для поддержки местного автопрома не нарушая требований ВТО?

Эти и многие другие вопросы обсудят в рамках дискуссии заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Рахманов, генеральный директор ООО «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович, президент ОАО «АВТОВАЗ» Игорь Комаров, председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф, президент ООО «Автотор Холдинг» Валерий Драганов, главы российских представительств GMIO, Mitsubishi, Renault и т.д.



