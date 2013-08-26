Sollers может приобрести 13-процентный госпакет УАЗа

Группа Sollers примет участие в аукционе по продаже 13-процентного госпакета акций ОАО «Ульяновский автомобильный завод» стоимостью более 1 млрд. рублей, сообщил агентству «ИТАР-ТАСС» источник, близкий к компании.

Аукцион по продаже 13,2-процентного пакета УАЗа, принадлежащего государству, намечен на 13 сентября, на прошлой неделе завершился сбор заявок от претендентов. Стартовая стоимость лота составляет 1,012 млрд. рублей, шаг торгов – 10,1 млн. рублей на повышение и 20,2 млн. рублей – на понижение. Минимальная цена продажи пакета определена в 506 млн. рублей (50% от стартовой). Аукцион должен был состояться еще 8 августа, но тогда он не состоялся из-за отсутствия претендентов.

Другой осведомленный источник сообщил «ИТАР-ТАСС», что на этот раз аукцион будет проведен, поскольку было подано как минимум две заявки. В Российском аукционном доме (РАД, организатор торгов), Росимуществе и группе Sollers отказались от комментариев. «Итоги аукциона будут обнародованы после 13 сентября. Аукцион состоится, если будет подано более одной заявки», - сказала руководитель пресс-службы РАД Алина Куберская.

Ранее в СМИ появилась неофициальная информация, что американский фонд NCH Capital просил правительство РФ перенести проведение тендера на более поздний срок. Американская сторона сообщила, что не успевает подготовиться к аукциону и пакет будет продан слишком дешево. Однако в РАДе эту информацию не подтвердили. «Мы не получали никаких письменных запросов от NCH, в противном случае они обязательно были бы рассмотрены. Мы направляли предложения инвесторам, в том числе и NCH Capital, еще в апреле. Предлагали фонду различные варианты: выступить стратегическим инвестором, выкупив 13-процентный госпакет, либо, напротив, объединить свой пакет с государственным и выйти на совместные торги», - пояснила А.Куберская.

Аналитики банков, опрошенные «ИТАР-ТАСС», сошлись во мнении, что единственным реальным претендентом на пакет УАЗа является группа Sollers, уже владеющая 66% акций. По словам аналитика ИФК «Метрополь» Андрея Рожкова, стартовая цена 13-процентного госпакета УАЗа не намного выше рыночной. «Рыночные котировки показывают, что вся компания стоит порядка 7,2 млрд. рублей. Несмотря на то, что цена находится на уровне текущего рынка, инвесторов этот актив не заинтересует, поскольку размер пакета ниже блокирующего. Для портфельного инвестора такой пакет относительно крупный, и нет смысла входить в УАЗ, проще купить (долю в основном акционере» компании Sollers», - считает А.Рожков.

Михаил Ганелин из Sberbank CIB уверен, что кроме Sollers, «по большому счету, на пакет никто претендовать не может». «Хотя цена акций УАЗа близка к рыночным котировкам, нельзя сказать, что акции Ульяновского завода стоят дешево по сравнению с материнской компанией Sollers. УАЗ по мультипликаторам выглядит гораздо дороже, чем материнская компания. Таким образом, акции группы Solllers более привлекательны для инвесторов», - добавляет он.

«Миноритарии заинтересованы в продаже своих акций, но они расходятся в оценке 13-процентного пакета с контролирующим акционером. Им (миноритариям) интересно, чтобы Sollers консолидировал УАЗ. Вместе с тем, самому «Соллерсу» достаточно комфортно и с нынешним пакетом», - отмечает Александра Серова из «Ренессанс Капитала». Нынешнего владельца контрольного пакета акций УАЗа может заинтересовать увеличение своей доли только в случае снижения стоимости госпакета, полагает он.

Начальная цена аукциона осталась прежней – 1,012 млрд. рублей. Однако владелец 13-процентного пакета акций РФ в лице Росимущества, судя по всему, решило изменить форму торгов. Если ранее был объявлен так называемый английский аукцион (на повышение цены), то в сентябре должна состояться «продажа путем публичного предложения» (голландский аукцион) – на понижение.

Ульяновский автомобильный завод – предприятие, которое производит внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы. Текущая капитализация – около 7,2 млрд. рублей. Продажи внедорожников УАЗ в первом полугодии 2013 года составили 30,2 тысяч штук (-5%).



