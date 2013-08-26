Петербургский завод GM возобновил производство после летнего отпуска

Петербургский завод «Джи Эм Авто» сегодня возобновил производство после коллективного летнего отпуска работников. Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе компании, коллективный отпуск проходил на предприятии в этом году с 22 июля по 24 августа. Такая длительная остановка конвейера была связана с модернизацией производства. Пресс-служба ранее отмечала, что производственные планы завода корректируются в зависимости от ситуации на автомобильном рынке.

GM ввел в эксплуатацию завод в Петербурге в ноябре 2008 года, пишет агентство «Финмаркет». Предприятие производит модели Chevrolet Cruze и TrailBlazer, а также Opel Astra. В настоящее время мощность завода рассчитана на выпуск 98 тысяч автомобилей в год. К 2015 году GM планирует расширить мощности петербургского завода до 230 тысяч машин в год, а к 2018 году довести уровень локализации производства до 60%.



