АВТОВАЗ увеличивает продажи автомобилей с «автоматом»

АВТОВАЗ увеличивает продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач, а в реализации новой Lada Kalina модификации с «автоматом» занимают до 50%.

С начала 2013 года в стране было продано более 17 тысяч седанов Lada Granta с «автоматом», тогда как в 2012 году машины с АКП обрели 5217 хозяев, сообщил начальник управления по маркетингу АВТОВАЗа Александр Бредихин. По его словам, в дальнейшем спрос на «Лады» с автоматической трансмиссией будут только расти, что подтверждается результатами продаж новой Lada Kalina с АКП – по итогам июля и прошедших дней августа до 50% реализованных «ягодных» хэтчбеков были именно с «автоматом».

Напомним, первые товарные Lada с АКП – седаны Granta – появились в салонах официальных дилеров в сентябре прошлого года. Продажи Lada Kalina с «автоматом» стартовали в июле 2013 года. Обе модели оснащаются 4-диапазонной автоматической коробкой передач японской фирмы Jatco, пишет издание «АвтоСреда». На данный момент Lada Granta с «автоматом» стоит от 385200 рублей (комплектация «норма»), новая Kalina с АКП обойдется минимум в 445000 рублей.



