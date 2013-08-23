Ford Explorer стал доступнее по программе trade-in

Компания Ford Sollers предлагает еще более выгодные условия на покупку полноприводного внедорожника Ford Explorer по программе «Бонус за Trade-in». До 30 сентября приобрести эту модель можно с дополнительной экономией. Выгодные условия на покупку распространяются в том числе и на Ford Explorer Sport – новую топовую версию Ford Explorer.

До конца сентября для лояльных покупателей Ford Explorer, сдавших по программе «Бонус за Trade-in» подержанный автомобиль Ford любой модели, экономия составляет 100 тысяч рублей. Таким образом, с учетом особых условий покупки поданной программе, приобрести Ford Explorer можно по цене от 1 млн. 699 тысяч рублей. Сдавая подержанный автомобиль любой другой марки в счет оплаты нового Ford Explorer по программе «Бонус за Trade-in», стать обладателем «американской легенды» можно с экономией в 50 тысяч рублей. Кроме того, приобретая Ford Explorer, все клиенты получают полис КАСКО в подарок.

До 30 сентября 2013 года компания Ford Sollers также предоставляет покупателям Ford Explorer возможность воспользоваться выгодной маркетинговой программой Ford Credit 0,9%. По условиям этой программы клиенту предоставляется такая специальная цена на автомобиль, что расходы на его приобретение сопоставимы с расходами по кредиту по ставке банка-партнера.

По итогам I полугодия продажи внедорожника Ford Explorer на российском рынке выросли в четыре раза и составили 2024 автомобиля.