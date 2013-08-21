Audi представила обновленный седан A8

Компания Audi официально представила рестайлинговый седан A8, который будет показан широкой публике в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль получил переработанную внешность и четыре модернизированных двигателя, которые стали мощнее. В Германии обновленный A8 выйдет на рынок с ноября по цене от 74500 евро. В России продажи начнутся в декабре с версии A8 4.0 TFSI. Остальные версии будут доступны в следующем году. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Как пишет CARscope.ru, обновленный A8 стал легче: так, снаряженная масса начальной модели A8 3.0 TFSI со стандартной колесной базой составляет 1830 кг против 1915 кг у дорестайлинговой модели. Внешние изменения флагмана состоят в новом переднем бампере и решетке радиатора, более скульптурном капоте, а также новом заднем бампере с двумя ромбовидными выхлопными трубами и переработанной оптике. Так, обновленный A8 стал первым Audi, получившим полностью светодиодные матричные фары. Одна из особенностей таких фар состоит в том, что они автоматически регулируют пучки света во избежание ослепления встречных водителей. Также у автомобиля появились видоизмененные светодиодные задние фонари. Помимо «умных» фар A8 2014 также оснащен новыми электронными помощниками, в частности, обновленной системой помощи при парковке, новым проекционным дисплеем и новой системой ночного видения, которая теперь замечает не только пешеходов, но и крупных животных. Покупателям будут доступны 12 вариантов цвета кузова, в том числе пять новых.

Четыре мотора Audi A8 стали мощнее: 3,0-литровый бензиновый двигатель TFSI развивает 310 л. с. (ранее 290 л. с.), 4,0-литровый V8 TFSI с двойным турбонаддувом – 435 л. с. (ранее 420 л. с.), есть также два обновленных дизеля – 3.0 TDI (258 л. с. вместо 250 л. с.) и 4.2 TDI (385 л. с. вместо 350 л. с.). 6,0-литровый мотор версии A8 L W12 Quattro по-прежнему выдает 500 л. с., мощность 4.0-литрового силового агрегата «заряженного» S8 также не изменилась – 520 л. с. Прибавка в мощности улучшила динамику седана. Так, модель с двигателем 4.0 TFSI и полным приводом разгоняется до «сотни» на 0,1 секунду быстрее – за 4,5 секунды.

В арсенале A8 по-прежнему будет гибридная модификация A8 hybrid 2,0 TFSI R4 со средним расходом топлива 6,3 литра на 100 км, способная проехать до трех километров при скорости до 100 км/ч исключительно на электротяге.



