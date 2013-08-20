Петербургский авторынок стабилизируется благодаря льготному автокредитованию

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-июле 2013 года в Санкт-Петербурге было продано 114444 новых легковых и легких коммерческих автомобиля – на 4% меньше, чем за первые семь месяцев 2012 года. Лидером на рынке города остается Renault, в тройку фаворитов также входят Volkswagen и Kia.

В июле в городе реализовано 17217 автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Таким образом, спад продаж в городе наблюдается пятый месяц подряд. Но падение замедляется, в июне оно составило 9%, а в мае – 12%. При этом в прошлом месяце петербургский авторынок, в отличие от российского, показал более лучшую динамику (в целом по России падение составило 8%).

«На результате июля уже сказалась программа льготного автокредитования, которая поддержала продажи, – говорит генеральный директор Auto-Dealer-СПб Михаил Чаплыгин. – Кроме того, во втором полугодии прошлого года рост продаж по сравнению с первым полугодием, замедлился, и теперь низкая сравнительная база также скорректирует падение. В целом, программа автокредитования должна помочь стабилизировать продажи бюджетных машин, на которые приходится основная доля рынка».

В июле, например, практически в ноль вышел Volkswagen – с начала марта ежемесячно его продажи были в минусе. Hyundai по итогам июля вообще оказался в плюсе, чего не было с февраля.



