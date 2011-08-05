Самыми довольными автовладельцами признали обладателей Porsche

Среди американских водителей больше всего своими машинами довольны владельцы Porsche. Такие данные получены в ходе ежегодного исследования, проведенного американским агентством J.D. Power and Associates, в котором приняли участие 73 тысячи покупателей и арендаторов автомобилей 2011 модельного года. Им предлагалось оценить свою машину по 80 пунктам, в том числе дизайн, эргономику, ходовые качества, репутацию бренда и другие. На основе полученных данных был составлен рейтинг «удовлетворенности»: автомобили Porsche получили в нем 879 пунктов из тысячи возможных, пишет Motor.Ru.

В пятерку лучших вошли немецкие и британские бренды: Jaguar (857 пунктов), BMW (850), Land Rover (841), Audi (835). На шестом месте находится Mercedes-Benz (832), седьмом – Lexus (827), восьмом – MINI (824). Два американских бренда – Lincoln (820) и Cadillac (816) заняли девятое и десятое места соответственно. В среднем, степень удовлетворенности американских автовладельцев составила 781 пункт, что на три пункта выше, чем в 2010 году.

Среди автомобилей различных классов лидируют модели марок BMW и Dodge. Автовладельцы отметили по три модели этих брендов: BMW X3, родстер Z4 и 5-Series и Dodge Challenger, Charger и Durango. Кроме того, наиболее довольны своими автомобилями владельцы Chevrolet Volt, Hyundai Equus, Land Rover Range Rover, Lexus IS, MINI Countryman, Nissan Armada, Porsche Cayenne, Scion xB, Suzuki Kizashi и Volkswagen Golf GTI.

В аналогичном исследовании 2010 года лучшим по «удовлетворенности» автомобилем также стал бренд Porsche, заработавший 877 баллов из 1000 возможных. Помимо него, в пятерку лидеров 2010 года вошли Jaguar (854 балла), BMW (846), Mercedes-Benz (842) и Land Rover (836). Наибольшее количество моделей, отмеченных покупателями, было у Ford.