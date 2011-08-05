Петербургский завод Toyota и КАМАЗ уходят на летние каникулы

Петербургский завод Toyota планово приостановит производство автомобилей на время коллективного отпуска, который продлится с 8 по 21 августа, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия».

По итогам I полугодия с российского конвейера Toyota сошло 7444 автомобиля – на 3,1% меньше, чем годом ранее. Стоит при этом отметить, что землетрясение в Японии на работе петербургского завода Toyota не сказалось. Производство и поставка автокомпонентов из Японии были возобновлены 21 марта 2011 года, благодаря чему удалось избежать приостановок конвейера на российском заводе Toyota, который продолжает работать в штатном режиме.

Кроме того, КАМАЗ приостановит конвейер с 7 августа по 4 сентября в связи с ежегодным корпоративным оплачиваемым отпуском. Время остановки производства будет использовано для ремонта и модернизации оборудования, которое обычно работает в круглосуточном режиме. Между тем, часть персонала, а это 15% работающих на заводах и 20% сотрудников по группе технологической цепочки в целом, будут по плану выходить на работу. Это касается тех, кто занят жизнеобеспечением зданий и сооружений, следит за сохранностью и работоспособностью оборудования. Будут работать также те, кто занимается составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой, статистической и управленческой отчетности, обеспечивает и формирует денежные потоки, рассчитывает и начисляет заработную плату, осуществляет финансирование неотложных платежей, прием и увольнение персонала, контролирует финансы и согласует договора, стоит на защите интересов КАМАЗаа в судебных органах и органах исполнительной власти.

КАМАЗ по итогам I полугодия выпустил почти 23 тысячи машинокомплектов – на 44% больше, чем годом ранее. При этом в июне завод вышел на ежесуточный выпуск в 212 грузовых автомобилей – столько же, сколько было ровно три года назад, до начала финансового кризиса.