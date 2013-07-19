Mercedes в 2013 году прогнозирует рост продаж в России на 20%

Компания «Мерседес-Бенц Рус» рассчитывает, что продажи автомобилей в России в 2013 году вырастут примерно на 20% и превысят 40 тысяч автомобилей, заявил гендиректор «Мерседес–Бенц Рус» Ян Мадея.

«Я не могу сказать, сколько точно автомобилей будет продано в этом году <…> Может 40 тысяч, может 43 или 45 тысяч автомобилей, но точно более 40 тысяч», – цитирует Яна Мадея агентство «Прайм».

За первое полугодие 2013 года продажи автомобилей Mercedes–Benz в России выросли на 20% и составили 20013 единиц. «Мы надеемся и хотим продолжать расти такими темпами, но все будет зависеть от рынка», – отметил глава «Мереседес-Бенц Рус».

По его мнению, потенциал российского рынка составляют продажи 3,5 млн. автомобилей в год. Доля Mercedes может варьироваться от 50 до 60 тысяч автомобилей. В связи с этим концерн Daimler рассматривает возможность запуска производства легковых автомобилей в России. «Мы постоянно думаем, обсуждаем возможность производства легковых автомобилей. Решение не принято, но дискуссии по этому вопросу ведутся постоянно», – сказал Ян Мадея.

Что касается планов по обновлению модельного ряда, топ–менеджер сообщил, что в марте 2014 года компания планирует представить в России новый кроссовер GLA, в марте–апреле 2014 года – новый C-класс, в середине 2014 года – купе S-класса.



