Volkswagen Golf остается бестселлером в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf, который с 2009 года является бессменным бестселлером на европейском рынке, с выходом нового поколения укрепляет свои позиции в этом году. Как отмечают в Volkswagen Group, новый Golf Variant должен обеспечить дальнейший рост спроса на автомобили этого семейства в дальнейшем.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в июне остается Volkswagen Golf, продажи которого выросли на 2,8% до 40972 машин. На второе место вышел Renault Clio, чья реализация составила 30370 автомобилей (+31,7%). Третий результат показал Volkswagen Polo, на котором остановили свой выбор 26480 европейских покупателей (-6,6%). Далее идет Opel/Vauxhall Corsa – продажи этой модели составили 26172 единицы (-11,4%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Ford Fiesta, разошедшаяся тиражом 25904 экземпляра (-2,4%). В ТОР-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (22764 шт., +24%), Ford Focus (22413 шт., +1,6%), BMW 3 Series (20382 шт., +1,5%), Opel/Vauxhall Astra (19984 шт., -14,1%) и Nissan Qashqai (18230 шт., -15,4%).



