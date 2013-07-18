Казахстанский авторынок в I полугодии вырос на 78,4%

Продажи легковых автомобилей в Казахстане, по данным консалтинговой компании «Qncepto», в июне увеличились на 76,6% до 13346 единиц. По итогам шести месяцев 2013 года авторынок Казахстана вырос на 78,4%, составив 62875 легковых машин. Как отмечают эксперты, основными драйверами рыночного роста послужили марки Lada (ее вклад в прирост равен 38%), Kia (12%), UZ-Daewoo (10%) и Chevrolet (9%).

Безусловным лидером на казахстанском рынке остается марка Lada, на которую в январе-июне пришлось 38,2% продаж легковых автомобилей в Казахстане – 24032 машины российской и усть-каменогорской сборки (+79,2%). На второе место вернулась UZ-Daewoo с показателем 5720 проданных автомобилей (+95%). Чуть меньший результат показала KIA – 5597 машин, что в 2,3 раза превышает показатель годичной давности. Реализация Hyundai увеличилась на 36,8% и составила 5016 автомобилей. Замыкает «пятерку» лидеров Toyota – автомобили японской марки были проданы в количестве 4544 штук (+40,8%).



