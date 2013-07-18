SEAT делает специальное предложение по КАСКО для Leon и Alhambra

Компания SEAT Россия и SEAT Finance , совместно со страховой компанией СОАО «ВСК» , с 15 июля 2013 года запускают специальное предложение по страхованию КАСКО на модели SEAT Leon и Alhambra – «Особое доверие». Предложение предназначено для собственников автомобилей, желающих допустить к управлению своим автомобилем самых близких родственников с небольшим водительским стажем (супруги, родители, дети). В полис КАСКО можно включить до 4-х водителей, вне зависимости от их возраста и стажа.

По условиям программы «Особое доверие» тариф страхования для SEAT Alhambra снижен до 3,96%, а для SEAT Leon – до 5,84%. Срок страхования составляет 1 год. В программе могут принять участие собственники новых автомобилей SEAT Alhambra и Leon старше 30 лет, состоящие в браке и со стажем вождения более 10 лет.



