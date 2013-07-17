Suzuki и Mitsubishi отзывают автомобили из-за ремней безопасности

Японский автоконцерн Suzuki Motor Corp. отозывает 229351 автомобилей разных моделей из- за неисправности в системе ремней безопасности.

По данным министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, отзыву подлежат модели Alto, Solio, Wagon R и Spacia, выпущенные в период с августа 2012 по апрель текущего года. В случае аварии системы ремней безопасности на этих авто могут выйти из строя, так как недостаточно прочно закреплены, сообщает агентство «ИТАР-ТАСС».

С аналогичной проблемой столкнулся еще один японский автоконцерн – Mitsubishi Motors, который сегодня также объявил об отзыве 23658 своих моделей Minicab и его модификации MiEV, в которых был зафиксирован точно такой же дефект.



