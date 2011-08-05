Renault к 2016 году откроет производство в Китае

Французский автоконцерн Renault S.A. формирует стратегический план, согласно которому в 2016 году в Китае будет запущено производство автомобилей под этой маркой.

«В настоящее время мы находимся в фазе выхода на этот рынок. В первую очередь, нам предстоит сформировать дилерскую сеть», – заявил Карлос Таварес, назначенный недавно на пост главного операционного директора Renault. По его словам, в настоящее время Renault продает всего несколько моделей в Китае. В основном, это кроссоверы Koleos, которые выпускаются совместным предприятием Renault Samsung в Корее. «Цифры продаж сейчас низкие, но начинать с чего-то надо», – отмечает К.Таварес.

Ранее операционный директор компании заявлял, что в настоящее время компания готовит стратегический план по выходу на китайский авторынок, добавив, что «он, конечно же, включает в себя и производственную составляющую». По мнению топ-менеджера концерна, начало сборки в Китае к 2016 году – вполне достижимая цель

Как пишет Авто.Вести.Ru, наиболее вероятным партнером Renault может стать крупный местный автопроизводитель Dongfeng Motor Corp., который сейчас уже имеет вполне успешное СП с японским партнером Renault, компанией Nissan Motor Co. В частности, по результатам I полугодия Nissan стал вторым по продажам в Китае. За шесть месяцев компания реализовала 386079 автомобилей, в то время как Renault продал всего несколько тысяч машин.