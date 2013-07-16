Выпуск легковых машин в июне снизился на 4,4%

По данным Росстата, за шесть месяцев 2013 года с российских конвейеров сошло 928 тысяч легковых автомобилей – это на 2,7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, в июне было выпущено 161 тысяча машин, что на 4,4% ниже показателя годичной давности.

Лидер российского автопрома, АВТОВАЗ, в прошлом месяце снизил производство на 29,9% до 32678 автомобилей. Самой массовой моделью на конвейере предприятия остается Lada Granta – в июне было выпущено 12194 таких машины. Кроме того, Ижевский автозавод выпустил 5213 седанов Lada Granta, при этом 28 июня с конвейера предприятия сошел 50-тысячный седан Lada Granta, производство которого стартовало на «ИжАвто» в июле прошлого года.

Что касается сборки иномарок, в начале июня с конвейера завода Volkswagen в Калуге сошли 600-тысячный автомобиль с момента открытия и 400-тысячный автомобиль, собранный в режиме полного цикла. Между тем, на ГАЗе началась контрактная сборка новой Skoda Octavia для Volkswagen Group Rus. А крупнейшим производителем иномарок в России остается калининградский завод «Автотор», который в прошлом месяце выпустил 19340 автомобилей разных марок – на 13,7% меньше, чем годом ранее.



