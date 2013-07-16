Российский рынок LCV в июне снизился на 1,8%

Продажи легких коммерческих автомобилей в России по итогам июня составили 15877 единиц – на 1,8% меньше, чем годом ранее. За шесть месяцев 2013 года реализация легкого коммерческого транспорта увеличилась на 1,2% до 80455 машин. При этом две трети (67,1%) продаж составили LCV отечественных марок, оставшиеся 32,9% пришлись на иномарки.

Доминирует на российском рынке LCV по-прежнему ГАЗ – в прошлом месяце было реализовано 7446 машин этой российской марки (-10,6%), заняв 46,9% рынка. На втором месте идет УАЗ, который снизил продажи легких коммерческих автомобилей на 5,1% до 2271 штуки. Лидером среди иностранных LCV остается Volkswagen, реализовавший 1190 машин – на 0,5% меньше, чем годом ранее. Четвертое место занимает Ford с показателем 992 проданных легких коммерческих автомобиля (+6,1%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Peugeot – реализация LCV французской марки составила 883 машины (-21%).



