Citroen намерен увеличить продажи в России благодаря новому С4 Седан

Российские дилеры Citroen по итогам I полугодия 2013 года реализовали 13847 автомобилей – на 18% меньше, чем годом ранее. Как отмечают в компании, в отчетный период Citroen вывел на российский рынок сразу два седана – С-Elysee (cегмент B) и C4 Cедан (сегмент С). Последний собирается на производственных мощностях в Калуге, создан с учетом потребностей российских клиентов и адаптирован к условиям эксплуатации в России. По расчетам компании именно на этот автомобиль будет приходиться основной объем продаж Citroen во втором полугодии 2013 года.

В первом же полугодии самым продаваемым автомобилем Citroen на российском рынке стал С4 хэтчбек, занявший 26% в общем объеме проданных автомобилей. На втором месте идет «семейство» Berlingo с долей продаж 16% и замыкает тройку лидеров модель Jumper – 13%. На долю Citroen C4 Седан, выпущенного в продажу месяц назад, приходится 9% продаж компании. Что касается автомобилей линии DS, представленной тремя автомобилями – DS3, DS4 и DS5 – самой популярной из них является DS4, на долю которого приходится 74% продаж. Продажи коммерческого транспорта Citroen Jumper на базе которого осуществляются различные типы надстроек, выросли на 7%, составив 1746 автомобилей, рост продаж коммерческого Citroen Berlingo увеличился 26% до 769 машин.

«В этом году сложилась сложная ситуация на российском рынке. Он сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам приходится принимать во внимание непростые рыночные условия, тем не менее, мы держим ситуацию под контролем. Мы прогнозировали сокращение продаж автомобилей Citroen на 15-20% в I семестре в связи с отсутствием локального производства. 1 июня С4 Седан был официально выведен на рынок, и мы вновь рассчитываем на увеличение продаж во II семестре, что позволит нам реализовать запланированный в начале года объем», – заявил гендиректор «Citroen Россия» Жан-Луи Шамла.



