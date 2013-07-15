АВТОВАЗ снижает цены на Lada Samara

АВТОВАЗ с 13 июля 2013 года предлагает на Lada Samara скидку в 25 тысяч рублей. Цена этих автомобилей по акции – от 260 тысяч рублей (трехдверный хэтчбек Lada Samara в комплектации «стандарт»). Акция действует на автомобили Lada Samara всех комплектаций с ПТС 2012 и 2013 годов. В акции участвуют все официальные дилеры Lada, наличие машин необходимо предварительно проверить – их количество ограничено.

Напомним, в июне продажи автомобилей Lada Samara в России снизились на 61% до 2326 единиц. По итогам I полугодия на российском рынке было реализовано 18891 машин этой модели – на 41% меньше, чем годом ранее.



