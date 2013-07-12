GM-АВТОВАЗ уходит на летние каникулы

GM-АВТОВАЗ с 15 до 28 июля приостановит производство автомобилей на период традиционных летних каникул, и с 29 июля завод начнет работать в обычном режиме. Как сообщили в пресс-службе СП, в период плановой остановки конвейера на предприятии будет проведено техническое обслуживание оборудования, некоторых элементов зданий и сооружений.

GM-AВТОВАЗ по итогам 2013 года планирует произвести около 58 тысяч автомобилей Chevrolet Niva, сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП. Таким образом, по отношению к показателям 2012 года (62981 шт.) объемы выпуска Chevrolet Niva в этом году могут снизиться порядка на 8%.

По итогам I полугодия 2013 года с конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 27097 автомобилей – на 13,7% меньше, чем годом ранее (31414 шт.). Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Chevrolet Niva на российском рынке в январе-июне снизились на 13% и составили 25855 машин. Поставки на экспорт в страны ближнего зарубежья выросли на 35,2% до 1874 автомобилей, сообщили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ. Крупнейшим внешним рынком для СП в I полугодии остается Казахстан – на эту республику пришлось 71% экспорта Chevrolet Niva. Украина заняла 12% в поставках GM-АВТОВАЗ на внешние рынки, 8% приходится на Азербайджан, 6% – на Белоруссию.

Всего с начала работы GM-AВТОВАЗ реализовано 496659 автомобилей, в том числе поставлено на экспорт 36206 машин. На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 153 дилера в России, 7 дилеров и 3 дистрибьютора в странах СНГ.



