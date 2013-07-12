Самая высокая доля иномарок в России – на Дальнем Востоке

Парк легковых иномарок в России имеет довольно неравномерную структуру. Так, наибольшая доля зарубежных автомобилей зафиксирована в Дальневосточном ФО, где за счет «праворульных» машин из Японии доля иномарок сегодня составляет 80,8%. Такие данные приводятся в новом отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России до 2017 года».

Также сильны позиции иномарок в Северо-Западном (58,8%) и Центральном (55,5%) федеральных округах, что вызвано наличием ряда сборочных заводов под Санкт-Петербургом и Калугой, а также большим объемом импорта через Калининградскую область. Кроме того, свое влияние оказывает и более высокий уровень жизни населения в столичных регионах.

В остальных же округах доля иномарок пока составляет менее половины парка. И если низкий показатель Приволжского ФО (36,7%) объясняется тем, что там сосредоточены крупные отечественные автозаводы, то в Северо-Кавказском ФО (23,8%) это связано с невысоким уровнем жизни населения.