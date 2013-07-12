Ford и Chrysler отзывают в США свыше 236 тысяч автомобилей

Американские автоконцерны Chrysler и Ford отзывают в США более 236 тысяч автомобилей из-за дефектов в системе управления подушками безопасности и детском замке, увеличивающих риск причинения травм пассажирам.

Как сообщает CARscope.ru, концерн Chrysler пригласит в сервисы 224254 владельца минивэнов Chrysler Town&Country, Dodge Grand Caravan и пикапов RAM, произведенных в период с мая 2012 года по июнь 2013 года. По данным Американской администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), в программном обеспечении системы подушек безопасности автомобилей может произойти сбой, в результате которого при аварии боковые подушки развернутся не с той стороны: при ударе с левой стороны выстрелят правые шторки, с правой стороны – левые шторки. Таким образом, в момент удара пассажиры останутся без дополнительной защиты, что увеличивает риск получения травм, говорится в сообщении NHTSA.

Ford отзывает 12500 седанов Ford Taurus и Lincoln MKS, а также внедорожников Ford Explorer, выпущенных в ноябре-декабре 2012 года, для замены дефектных детских замков задних дверей. Как сообщает NHTSA, неисправный механизм замка может открываться и закрываться в любое время и не гарантирует блокировки двери. Таким образом, ребенок может открыть ее на ходу и причинить себе травмы.

Отзывные кампании начнутся в августе. Chrysler для устранения дефекта перепрограммирует в автомобилях систему управления подушек безопасности, Ford – заменит дефектный детский замок.



