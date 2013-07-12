АВТОВАЗ теряет позиции на украинском рынке

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам июня снизились на 23% и составили 14887 единиц. Таким образом, после апрельского всплеска спроса в связи с введением спецпошлин украинский авторынок показывает падение второй месяц подряд. По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», за I полугодие на украинском рынке реализовано 104239 машин – на 5% меньше, чем годом ранее.

По итогам июня лидерство сохраняет местный бренд ZAZ, чья реализация составила 1521 автомобилей (-5,2% к прошлому году). Таким образом, Hyundai остается на втором месте с показателем 1318 проданных машин (-25,5%). Третью строчку занимает Toyota, продажи которой снизились на 34,7% до 1073 единиц. Четвертый результат показала Renault – 946 проданных машин (-15,8%). Замыкает «пятерку» лидеров Kia – дилеры корейской марки реализовали 915 автомобилей (-34,9%). Добавим также, что российский АВТОВАЗ по итогам июня впервые выпал из десятки лидеров – продажи автомобилей Lada упали почти в 2,3 раза и составили 656 штук.

Дело в том, что весь модельный ряд Lada попадает под действие спецпошлин, введенных в Украине в апреле этого года. Как заявили журналу «Автоцентр» в пресс-центре АВТОВАЗа, в компании внимательно следят за ситуацией на украинском авторынке, и по мере ее развития будут предприниматься необходимые меры. «АВТОВАЗ по-прежнему рассматривает Украину в качестве одного из крупнейших экспортных рынков автомобилей Lada», – подчеркнули на предприятии.



