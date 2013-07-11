Honda открыла новый завод в Японии | АВТОСТАТ

Honda открыла новый завод в Японии

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Японский автопроизводитель Honda Motor Co начал производство на новом автозаводе в префектуре Сайтама, Япония. Мощность нового предприятия составляет 250 тысяч автомобилей в год, на нем будет работать 2 тысячи сотрудников.

Первым автомобилем, который будет собираться на заводе в Сайтаме, станет 8- местный компактвен Honda Freed, а позже будет запущено производство нового Honda Fit, который поступит в продажу в Японии в сентябре 2013 года.

Как отмечается, новый завод разработан в концепции «Производство самой экологически чистой продукции на самой “зеленой” фабрике в мире», а благодаря передовым производственным технологиям Honda и созданию высокоэффективных производственных систем, новое производство призвано стать еще самым энергоэффективным.

Теги: производствоhonda

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