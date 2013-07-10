«Фольксваген Груп Рус» признана монополистом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включила «Фольксваген Груп Рус» в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более 35%. Основанием стал тот факт, что компания занимает более 50% рынка оптовой торговли запчастями для автомобилей Audi, SEAT и Volkswagen.

О признании дистрибьютора монополистом стало известно после того, как компания в конце июня подала иск к ФАС, пишет журнал «АвтоБизнесРевю». Выяснилось, что антимонопольная служба внесла концерн в реестр еще в марте, когда в действиях «Фольксваген Груп Рус» было выявлено нарушение закона о конкуренции. Обратить внимание на автопроизводителя ФАС заставила жалоба техцентра «Таганка-Сервис».

«Таганка-Сервис» не является официальным партнером «Фольксваген Груп Рус», однако в 2009 году компания обратилась к импортеру с просьбой о заключении договора поставки оригинальных запчастей к автомобилям концерна. Кроме того, техцентр хотел подключиться к системе заказов в электронном каталоге. В феврале 2012 года компания повторно обратилась в «Фольксваген Груп Рус» с предложением заключить договор поставки, однако ей было отказано.

ФАС по жалобе «Таганки-Сервис» провела проверку и выявила, что аналоги оригинальных запчастей концерна Volkswagen соответствующего качества в России не производятся, а продажей комплектующих занимаются только официальные дилеры. На основании этого служба внесла дистрибьютора в реестр. Сейчас «Фольксваген Груп Рус» через суд пытается избавиться от статуса монополиста.