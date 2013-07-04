Ё-мобиль превратился в ё-кроссовер (ФОТО)

Сегодня и завтра на Дмитровском автополигоне проходит тест-драйв для журналистов долгожданного ё-кроссовера. В программе мероприятия, кроме собственно тест-драйва, пресс-конференция, ответы на вопросы и неформальное общение представителей СМИ с разработчиками автомобиля.

«Конструкция автомобиля максимально приближена к серийному производству и уже сейчас сочетает в себе все инновационные технологии. В первую очередь – это последовательная двухтопливная гибридная силовая установка, которая может работать как на бензине, так и на природном газе, полноприводная трансмиссия с мехатронными модулями и батарея суперконденсаторов в качестве накопителя энергии, говорится в сообщении на сайте «ё-авто».





Кстати, ё-мобиль проедет по городам: 6 июля его можно будет встретить во Владимире с 12:00 до 20:00 перед гипермаркетом «Глобус», Суздальский пр, д. 28; 8 июля в Иваново (14:00 - 20:00 площадь перед Парк-отелем «Шереметьев», ул. Наумова, д.1.)

В программе мероприятия - возможность проехать на ё-мобиле, концерт и конкурсы, аквагрим, выступление Михаила Прохорова.



Представитель АА «АВТОСТАТ», Александр Шацкий, уже протестировал ё-кроссовер на полигоне и в ближайшее время поделится своими впечатлениями.

ФОТО: ё-авто