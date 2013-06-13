Jaguar Land Rover представляет в России спецверсию Jaguar XF | АВТОСТАТ

Jaguar Land Rover представляет в России спецверсию Jaguar XF

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Компания Jaguar Land Rover представляет на российском рынке лимитированную серию бизнес-седанов Jaguar XF Business Edition. В продаже у российских дилеров спецверсия появится в июле 2013 года по цене от  1 млн. 850 тысяч рублей. 

Бизнес-класса Jaguar XF Business Edition оснащен 2-литровым бензиновым двигателем, развивающим мощность до 240 л.с. Кроме того, специально для российских клиентов автомобиль предлагается с «Зимним пакетом» (обогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса),  колесными дисками 18", задними датчиками парковки, а также поддержкой протокола Bluetooth.

Теги: новинкиспецсерииjaguar land rover

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