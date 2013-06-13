Премиум-сегмент продолжает расти

По итогам января-мая 2013 года суммарные продажи автомобилей премиум-сегмента выросли на 6,6% относительно показателей годичной давности. Дилерами этих марок было реализовано 73643 автомобиля, свидетельствует статистика Комитета автопроизводителей АЕБ.

Как пишет журнал «АвтоБизнесРевю», результат роста только автомобилей «немецкой тройки» составляет 14%. На протяжении отчетного периода противостояние «немцев» было сосредоточено вокруг позиций лидера. Если в начале года первенство возглавляла BMW, а в марте оно перешло к Audi, то по итогам мая победу вновь одерживает Mercedes-Benz с показателем 15870 проданных машин (+18%). Такому результату во многом способствовал ряд новинок штутгартской марки. Локомотивами выступают кроссоверы GLK, M-class и GL-class, на которые приходится почти половина продаж бренда. Также традиционно сильна аудитория почитателей E-class и C-class: эти модели покрывают треть покупательского спроса.

BMW следует за лидером, реализовано 15703 машины, а показатель Audi – 15080 штук. Рост объемов составил 18% и 12% соответственно. Результативность «баварцев» обеспечивается моделями 5er, X1 и X3, а 3er (3202 шт.) после смены поколений увеличил отрыв от ближайших преследователей. Audi довольствуется позицией замыкающего среди «немцев»: более половины объема продаж приходится на кроссоверы и внедорожники, а модели A4, A6 и A8 отстают от конкурентов.

Таким «премиалам», как Volvo (-30%), Infiniti (-12%), Cadillac (-31%) и Jaguar (-4%) за неимением новых моделей не удалось превзойти результаты аналогичного периода прошлого года. На их фоне стабильно росли продажи у Lexus и Porsche, чьи объемы увеличились на 21% и 13% соответственно. Закончить отчетный период в плюсе удалось также Land Rover (+4%) и Mini (+10%).

В общей сложности по итогам пяти месяцев рыночная доля премиум-сегмента сохраняется на уровне прошлого года – 6,7%.



