Mitsubishi за пять месяцев увеличила продажи в России на 23,6%

Российские дилеры Mitsubishi за пять месяцев 2013 года реализовали 32342 автомобиля – на 23,6% больше, чем годом ранее.

Лидерами продаж по-прежнему остаются Mitsubishi Outlander и Mitsubishi ASX – в январе-мае было продано 9827 и 9846 автомобилей соответственно. По сравнению с периодом январь-май 2012 года продажи Outlander выросли на 59%, а ASX – на 26%.

«Мы продолжаем придерживаться сбалансированной системы ценовой политики в отношении всего модельного ряда Mitsubishi, что стало залогом повышения лояльности наших старых клиентов и появления новых приверженцев марки», – отметил Андрей Панков, главный исполнительный директор компании «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России.



