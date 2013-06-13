Mitsubishi за пять месяцев увеличила продажи в России на 23,6% | АВТОСТАТ

Mitsubishi за пять месяцев увеличила продажи в России на 23,6%

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Российские дилеры Mitsubishi за пять месяцев 2013 года реализовали 32342 автомобиля – на 23,6% больше, чем годом ранее.

Лидерами продаж по-прежнему остаются Mitsubishi Outlander и Mitsubishi ASX – в январе-мае было продано 9827 и 9846 автомобилей соответственно. По сравнению с периодом январь-май 2012 года продажи Outlander выросли на 59%, а ASX – на 26%.

«Мы продолжаем придерживаться сбалансированной системы ценовой политики в отношении всего модельного ряда Mitsubishi, что стало залогом повышения лояльности наших старых клиентов и появления новых приверженцев марки», – отметил Андрей Панков, главный исполнительный директор компании «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России.

Теги: продажиmitsubishi

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