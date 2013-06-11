Lada Granta остается самой продаваемой моделью в России

Самой продаваемой моделью в России по итогам мая остается Lada Granta с показателем 14471 автомобиль (+47%).

Как отмечается в обзоре российского авторынка за май, Lada Granta становится самой продаваемой моделью в России девять месяцев подряд. Второе место сохраняет Hyundai Solaris – реализация самой популярной в России иномарки осталась на прошлогоднем уровне и составила 10493 машины. На третью строчку поднялся Kia Rio, продажи которого увеличились на 2% до 8857 единиц. Самым продаваемым внедорожником остается Renault Duster – на этом кроссовере остановили свой выбор 7231 российских покупателей (+116%). Продажи Volkswagen Polo составили 6155 машин (-9%), а Ford Focus разошелся тиражом 5942 штуки (-23%). Далее следуют модели Lada – Kalina (5778 шт., -56%), Priora (5377 шт., -47%) и Largus (5289 шт.). Как отмечают на АВТОВАЗе, Lada Largus становится лидером среди универсалов и впервые вошел в Топ-10 самых продаваемых моделей в России. Замыкает «десятку» бестселлеров на этот раз Renault Logan с показателем 4791 автомобиль (-30%).



