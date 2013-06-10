Great Wall Hover M4 получил бюджетную версию

Российская компания «Ирито», эксклюзивный дистрибьютор китайской марки Great Wall, добавила новому компактному кроссоверу Hover M4 новую, более доступную комплектацию.

Как сообщает издание «АвтоСреда», бюджетная версия получила название City, в данном варианте оснащения «паркетник» обойдется в 499 тысяч рублей. Ранее самой доступной комплектацией Hover M4 была версия Standart по цене от 549 тысяч рублей.

«Городской» кроссовер оснащен фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, антиблокировочной системой с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD), 16-дюймовыми легкосплавными дисками, электростеклоподъемниками передних дверей, центральным замком с ДУ, регулируемой по высоте рулевой колонкой, противотуманными фарами, боковыми зеркалами с электроприводом.

Модель Hover M4 доступна на российском рынке с единственным бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 99 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой». Автомобиль предлагается только с передним приводом.



