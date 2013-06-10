GM отзывает в Китае более 200 тысяч автомобилей Buick LaCrosse

Американский автоконцерн General Motors отзывает в Китае 207,7 тысяч автомобилей для проведения ремонта из-за проблем в тормозной системе. Как сообщили в Главном государственном управлении технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР, сервисная кампания стартует 15 июня. Под отзыв подпадают автомобили модели Buick LaCrosse, произведенные в период с 11 января 2006 года по 1 сентября 2009 года. GM проведет бесплатную замену неисправных элементов тормозной системы и устранит соответствующие неполадки за свой счет.

Как сообщает агентство «ИТАР-ТАСС», эти автомобили были выпущены шанхайским подразделением компании, учрежденным в 1997 году. В настоящее время GM располагает в Китае тремя заводами и завершает строительство четвертого.



